KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


20 Nisan 2024 21:04
Askerlik ve Atama / Lütfen yardım eder misiniz

Merhaba, 2023 kpssye girdim 9 aydır atama bekliyoruz ve süreç hala uzuyor atama gelmedi. Tecilim 30 mayıs 2024 tarihinde bitiyor. Tecilim bittikten sonraki aylarda atamalar alınmaya başlarsa öğretmenlik hakkım yanmış mı oluyor ne yapmalıyım lütfen yardım eder misiniz

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