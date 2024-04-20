Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


20 Nisan 2024 21:21
TPAO
Bölge müdürlüklerinde uzman yardımcılığı nasıldır kurum hakkında bilgisi olan varsa kurumun artilarindan eksilerinden bahsedebilir mi

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerKamu kurumu A.Ş. olursa

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