Hayat pay ile parayı geri alabiliyoruz

Selam arkadaşlar bilmiyorum keşfeden oldumu ama Hayat Pay diye yeni bir uygulama çıktı. Bu uygulamaya göre yaptığınız market alışverişinizin faturasını ya da fişini uygulamaya fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz. Yaptığınız alış verişte molfix, familia gibi ürünlerinin tutarına göre bir puan kazanıyorsunuz. Ben uygulamayı bugün yükledim bu yüzden henüz fiş yükleyemedim. İlk alışverişim sonrası size bir geri dönüş yapacağım ama evinde bebek olan birisi olarak çok fazla hayat finans ürünü kullandığımı söylemem gerek.

Kazandığım puanları nasıl kullandığımı ve ne kadar geri yükleme aldığımı hepinize burada yorum ya da edit olarak aktaracağım. O zamana kadar bilgi vermek istedim çünkü faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Aranızda benden önce kullanan varsa fikirlerini ve geri dönüşlerini görmek isterim. Edit yapana kadar görüşmek üzere.