Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


20 Nisan 2024 21:34
Jandarma kıyafetiyle GBT taraması yapan kadın

Gün geçmiyorki garip bir olay görmeyelim. :D Zonguldak'ta jandarma üniforması giyerek esnaf ve müşterilere kimlik kontrolü yapan bir kadın ihbar üzerine polisler tarafından göz altına alınmış.

Asıl mesleği öğretmenlik olan kadın, "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" demiş. Güzel yurdum şaşırtmıyor.

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