Özel kurumda ek olarak çalışma

emin değilim ama sanırım bir ibareyi ya yanlış anlamışım yada internette bazı hatalı bilgiler mevcut.
önce link vereyim:
https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/17120931_baska-bir-okulda-ders-saati-ucretli-olarak-derse-girme.pdf
burada şöyle deniyor ilk tespit ettiğim bulgu ya göre:
Okullarda görevli öğretmenler ile (Mülga ibare:RG12/4/2016-29682) (...) uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati
ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. (Mülga cümle:RG13/1/2017-29947) (?) Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda
okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün
ders okutabilir
Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık
karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli
yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.
(7) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle
istihdam edilen personelde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar
aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en
geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır. (Ek
cümle:RG-16/2/2024-32462) Hizmet satın alınması suretiyle çalıştırılan diğer personelin
bilgileri MEBBİS Modülüne girilir
bunlar sanıyorum sadece özel kurumlarda çalışan öğretmenlerden bahsedilerek gösterilen bir yol. yoksa kadrolu öğretmen özel kurumda çalışabilir demek değil yani ben yanlış anlamış olabilirim, değilse dediğim gibi internette hatalı bilgiler var.
emin değilim ama sanırım bir ibareyi ya yanlış anlamışım yada internette bazı hatalı bilgiler mevcut.
önce link vereyim:
https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/17120931_baska-bir-okulda-ders-saati-ucretli-olarak-derse-girme.pdf
burada şöyle deniyor ilk tespit ettiğim bulgu ya göre:
Okullarda görevli öğretmenler ile (Mülga ibare:RG12/4/2016-29682) (...) uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati
ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. (Mülga cümle:RG13/1/2017-29947) (?) Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda
okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün
ders okutabilir
Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık
karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli
yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.
(7) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle
istihdam edilen personelde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar
aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en
geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır. (Ek
cümle:RG-16/2/2024-32462) Hizmet satın alınması suretiyle çalıştırılan diğer personelin
bilgileri MEBBİS Modülüne girilir
bunlar sanıyorum sadece özel kurumlarda çalışan öğretmenlerden bahsedilerek gösterilen bir yol. yoksa kadrolu öğretmen özel kurumda çalışabilir demek değil yani ben yanlış anlamış olabilirim, değilse dediğim gibi internette hatalı bilgiler var.