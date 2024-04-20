Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 22:03
Özel kurumda ek olarak çalışma

merhabalar, bulunduğum kurumda 20 saat derse girmekteyim. burda bulunduğum özel bir okulda branşımı ingilizce dilinde anlatmak üzere bir başvuru yapmayı düşünüyorum ilgili özel kuruma. peki okula evrak vermem gerekecek mi? yani bildiğim kadarı ile bu 657 ile uyum içerisinde. Ama bir sınırlama vardı net hatırlayamadım şimdi bakmaya çalışacağım yani girebileceğim ders sayısı sanırım haftada en fazla 15 saat mi ne işte onu hatırlayamadım. yönlendirme yaparsanız sevinirim.


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 22:27

alala 657 de böyle bir ibare bulamadım ancak internette de böyle bir çalışma şeklinin olmayacağına dair yazılar okudum. ama ben tee aday öğretmenlik döneminden kalma bilgilerimden hatırladığım kadarı ile haftada belli sayıda derse girilebiliyor diye biliyorum birz daha araştırayım.


786786
Aday Memur
20 Nisan 2024 22:42

şaşırınca söylenilen "Allah Allah" ifadesini ne hale sokmuşsun. eğer dalga geçmek amaçlı kullanmadıysan lütfen ya başka bir ifade kullan yada doğru yaz.

kimuni, 3 saat önce

alala 657 de böyle bir ibare bulamadım ancak internette de böyle bir çalışma şeklinin olmayacağına dair yazılar okudum. ama ben tee aday öğretmenlik döneminden kalma bilgilerimden hatırladığım kadarı ile haftada belli sayıda derse girilebiliyor diye biliyorum birz daha araştırayım.


bilkyaz13
Memur
20 Nisan 2024 22:46

hocam o detayları o özel kurum halleder diye düşünüyorum


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 22:49

emin değilim ama sanırım bir ibareyi ya yanlış anlamışım yada internette bazı hatalı bilgiler mevcut.

önce link vereyim:

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/17120931_baska-bir-okulda-ders-saati-ucretli-olarak-derse-girme.pdf

burada şöyle deniyor ilk tespit ettiğim bulgu ya göre:

Okullarda görevli öğretmenler ile (Mülga ibare:RG12/4/2016-29682) (...) uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati

ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. (Mülga cümle:RG13/1/2017-29947) (?) Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda

okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün

ders okutabilir

Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık

karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli

yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.

(7) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle

istihdam edilen personelde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar

aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en

geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır. (Ek

cümle:RG-16/2/2024-32462) Hizmet satın alınması suretiyle çalıştırılan diğer personelin

bilgileri MEBBİS Modülüne girilir

bunlar sanıyorum sadece özel kurumlarda çalışan öğretmenlerden bahsedilerek gösterilen bir yol. yoksa kadrolu öğretmen özel kurumda çalışabilir demek değil yani ben yanlış anlamış olabilirim, değilse dediğim gibi internette hatalı bilgiler var.


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 22:51

yani çalışma şansım var mı hocam sınırlı derse girmek şeklinde bile olsa?

teşekkür ederim.

bilkyaz13, 3 saat önce

hocam o detayları o özel kurum halleder diye düşünüyorum


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 23:10

tamam buldum sanırım , aynı yönetmeliğin 40. maddesinde cevaplandırılmış. ve şöyle denmiş:

Ücretli ders görevi

MADDE 40 ? (1) Aynı ilde olmak üzere;

a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki

öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir.

b) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen

dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez.


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 23:21

evet tamam : meb özel öğretim kurumları kanununda yönetmelikte bahsettiği gibi 8. maddede izah edilmiş. şöyle ki (altını çiziyorum ilgili kısmın ve vurgu için kalın yazdım bir ibareyi):

Kurumlarda çalıştırılacak personel

MADDE 8 ? Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.

Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.

Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.

İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. (Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/14 md.)

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihDaha önce maaş haczi yaşayan var mı?Amiri Cimere şikayet etmekUzman Öğretmenlik kaç yıl olacak?Kamu görevlilerine yönelik cezalarSürülmeSöke'de çalışan var mı?Üstün Başarı BelgesiMEB'in 2023 Yılında Yaptığı Sayman Kadrosunu kazanıp tercihlerine YerleşemeyenlerSeçim ücreti ne zaman yatar ?

Sözlük

ayasofya 2 karula 1 yisa 1 Kudüs Notları 1 Bugün olanlar 2 gayna 1 talaşa 1 fit 1 Hachiko 1 göğcek 1

Son Haberler

Emekli olmadan mazbata almak ile emekli olduktan sonra mazbata almak arasında bir fark olur mu?Sınıf arkadaşlarını özür dileme bahanesi ile çağırıp darp ettilerMuğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdıHayvanları otlatırken ölü bulunmuştu, intihar ettiği ortaya çıktıÇankırı'daki fırtınada 6 kişi yaralandı, çatılar uçtu

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.