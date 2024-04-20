Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Nisan 2024 22:18
Arşiv araştırması ve tebligat

Gsb'ye asil olarak atandım, 6 aydır beklemekteyim herhangi bir haber almadım, olumsuz bir durum olsaydı şimdiye kadar haberim olur muydu durumla ilgili acaba, cimerden bilgi edinme başvurusu yaptım ''

Sayın ilgili,

Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere yerleşmeye hak kazandığınızdan bahisle arşiv sonucunuzun ve atanma işlemlerinizin ne aşamada olduğu hususunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Bakanlığımıza ataması yapılacak adaylara ilişkin 17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaptırılmaktadır.

Emniyet birimleri tarafından güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları bildirilen adaylar hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve Kanuna dayandırılarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında, Bakanlığımız Değerlendirme Komisyonu tarafından gerekli incelemeler yapılarak olumlu görülen adayların atamaları yapılmakta, olumsuz görülen adaylar hakkında da il müdürlüklerine ve ikamet adreslerine durumlarını bildirir nitelikte tebligat yazısı yazılmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

böyle bir cevap geldi Bakanlıktan, benimle aynı tarihte evrak verip başlayanlar olmuş, fakat benimle ilgili bir haber hala yok normal midir bu durum.

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