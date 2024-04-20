Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2024 22:41
promosyon güncellemesi son durum
promosyon güncellemesinde son durum nedir acaba rakam ve zamanını net kesin duyan var mı ?

emirsalih
Şef
20 Nisan 2024 23:06

Her kafadan bir ses çikiyo.Kimisi sadece miktar guncellenecek eski sozleşme devam edecek kimisi sozlesme fedhedilecek yenisi yapilacak diyor.Rakamlar da buna istinaden değişiyor.Benim anlamadiğim bakanlikta çalişan ve az çok bilgisi olan bir delikanli yok mu ki bu mecrada çiksa da iyi kötü ama net bir bilgi verse.


Katip4242
Aday Memur
20 Nisan 2024 23:20

Banka ok dese bakanlık çöker o derece umutsuzum ve tiksindim


KingJames1
Aday Memur
20 Nisan 2024 23:39
niye çöksün
Katip4242, 2 saat önce

Banka ok dese bakanlık çöker o derece umutsuzum ve tiksindim


Johny Sins
Aday Memur
21 Nisan 2024 01:30

Net ödeme 158 bin iki yillik yeni protokol oldu, ödeme tarihi 1 mayis , kurumlar 1 mayisa kadar personel sayilarini subelerle teyit edip odeme tarihinde hesaplara aktarilacak.

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