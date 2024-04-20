Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Nisan 2024 23:01
Halkbank veya Halk faktoringte çalışanlar yardım lütfen

Dostlar halk faktoring pazarlama yetkilisi pozisyonu nasıldır ?İş detayı maaş sosyal imkanlar vs yardımcı olabiir misiniz.Çok teşekkürler şimdiden


Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 23:13

Bankacılar bu saatte 3. Uykularına dalmıştır çoktan, bu saatte kimse yoktur, gerçi gündüzde çok yoğun çalışırlar, kısacası bankacının forumlarda gezmeye vakti olmaz, bu size bir fikir verebilir belki :)


exexex
Aday Memur
20 Nisan 2024 23:16

Yani ben de 10 yıl bankacılık yaptım hocam.Hoş ben özel bankadaydım.Umuyorum ki bir katkı alabilirim. :)

Prettypelin, 2 saat önce

Bankacılar bu saatte 3. Uykularına dalmıştır çoktan, bu saatte kimse yoktur, gerçi gündüzde çok yoğun çalışırlar, kısacası bankacının forumlarda gezmeye vakti olmaz, bu size bir fikir verebilir belki :)

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