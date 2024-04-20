KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Nisan 2024 23:17
Dış Kaynaktan Astsubay Okula Başlarken Tekrar Saglık Raporu

Merhaba arkadaşlar şimdi benim aklıma takılan bir soru var biz sağlık raporunu iki ay oldu ve Allah?a şükür sıkıntı olmadı olurraporunu aldık mülakatı bekliyoruz ama olurki mülakatıda geçtik acaba okula başladıktan sonra tekrar bir polis okulundaki gibi okuldayken hastaneye gönderiilip saglık raporu aldıılıyormu yoksa bu rapor okul bitene kadar geçerlimi

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