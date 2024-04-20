KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Nisan 2024 23:56
Türkiye Ulusal Ajansı

Merhabalar, Türkiye Ulusal Ajansının sözleşmeli sekreterlik alımına başvurdum. Ancak kurum, alınacak personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27?nci maddesi kapsamında istihdam edilecegini beyan etmiştir. Araştırdım fakat açıklayıcı bulamadım ilgili KHK yı. Bilgi sahibi olan varsa Allah rızası için paylaşabilir mi? Yani memur gibi çalışacağız ama iş garantisi özlük hakları emeklilik görevde yükselme unvan değişikliği vs bunlar nedir tam olarak??

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