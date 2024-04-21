Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2024 00:10
İşçinin memura tutanak tutma yetkisi

Arkadaşlar kolay gelsin bilen varsa cevaplayabilirmi işçi memura tutanak tutabilir mi varsa yasal dayanağı nedir

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