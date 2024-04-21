Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2024 03:31
3+1 sistemi

Merhabalar sizlere bir sorum olacaktı? Ben Şuan 3+1 sistemine tabi 4/B li sözleşmeli personelim. 06/02/2023 tarihinde göreve başlamış bulunmaktayım. Sorum şudur; 3 yılı tamamladıktan sonra kadroya geçince aynı yıl içerisinde GYS/ÜDS sınavlarına katılabilir miyim, yoksa 4 yılı tamamlamak mı gerekir? Teşekkür ederim.

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