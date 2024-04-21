Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Nisan 2024 06:11
Polsan temettü çekilebiliyor mu?

Merhabalar bilgim yok maalesef sormak istedim polsan temettüyü çekebiliyor muyuz?


erhannn34
Şube Müdürü
21 Nisan 2024 13:38
kredi olarak verir
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmış27 Aralık'ta açığa alınan memurlarBayram süresince görevlendirilen personele taltif varmışTrafikçilere bayram ödüllendirmesiHafta bitti, seçim taltifi yatmayan iller varAmire hakaret suçunun karşılığı nedir?Eş durumdan kaç kez talepte bulunabilirimİcralık polisler tek başlıkMüdür tarafından karakola girmemem isteniyorDanıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımı

Sözlük

yisa 1 göğcek 1 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 1 tavukların dinozor olması 1 stres nedir 1 Bugün olanlar 1 ayasofya 2 karula 1 talaşa 1 bal 1

Son Haberler

İmplant tedavisinde vida beynine saplandıHastanenin tuvaletine gizli kamera yerleştiren zanlı tutuklandıALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandıSözleşmeli iken kadroya geçenler için 1260 gün hesabında ince detayMEB'den nakil işlemlerinde yeni adım

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?