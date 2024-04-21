KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2024 10:09
Kpss lisans p3 82 günde maksimum kaç puan alınabilir?

Temeli olan ve olmayan birisi icin


Meta55
Şube Müdürü
21 Nisan 2024 10:14
Temeli olan 90 ı görür, temeli olmayan 80 puan ancak alabilir.

İsimsiz Diss
Aday Memur
21 Nisan 2024 11:14

Teşekkürler gaza basmaya devam o halde

Meta55, 4 saat önce
Temeli olan 90 ı görür, temeli olmayan 80 puan ancak alabilir.

pasaport35
Aday Memur
21 Nisan 2024 11:58
türkçe matematik temelin sağlamsa +85 olur. bir de temel yetmiyor hızlı olmak lazım. yarım saat fazla süre verilse 90 üstüne çıkan kişi sayısı ciddi şekilde artar

İsimsiz Diss
Aday Memur
21 Nisan 2024 13:00

Hız kazanmak için süreli çözmek iş görür ve de hızlı okuma çalışmaları


the back of furkan
Memur
21 Nisan 2024 14:13

bir haftadır türkçede nerde yanlış yaptığımı buldum artık ezberbozanlarda bile fullüyorum

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