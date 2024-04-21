Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


21 Nisan 2024 10:48
Lojman hk.

Arkadaşlar herkese merhaba, lojmanda evli kardeşim eşi ve çocuğu ile benimle ikamet edebiliyor mu? Bunun hakkında pek bilgi bulamadım bilen birisi aydınlatabilir mi. Teşekkürler

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