Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Nisan 2024 12:23
Sınav ücreti

Bursluluk sınavında yedek gözetmendim fakat sınav görevine gelmeyen olunca kura çekildi yedek salonda gözetmen oldum müdür yedek salon ücreti alırsınız dedi peki ne kadar yedek salon gözetmen ücreti hiçbir yerde yazmıyo

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