Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Nisan 2024 13:08
Tarım ve orman bakanlığı.

Tarım ve orman bakanlığında yeni atananlarda sözleşme ücreti hakkında bilgisi olan varmı?

Destek personeli şöför mesela en düşük memur maaşının altında olma ihtimali yoktur dimi?

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