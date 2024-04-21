Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Nisan 2024 14:05
2024 Uzman öğretmenlik

Arkadaşlar biliyorsunuz bu ülkede hiçbir şey devam etmediği gibi bir uygulama yapıldığı zaman hemen diğer sendikalar koşa koşa iptal davası açıp olan hakkımızın da elimizden gitmesine sebep olurlar. Örneğin toplu sözleşme ikramiyesi. Bu uzmanlık meselesi de aynı oldu. 2 yıl önce 600 bin öğretmen bu tazminattan faydalandı. Bundan sonrakileri düşünmeden koşa koşa iptal davası açtılar. Bugün yılda 20-30 bin öğretmenin yararlanacağı tazminattan yeni düzenleme yapılmadığı için 10 yılın altındaki öğretmenler faydalanamayacak. Şimdi şunu sormak istiyorum bu kanunu iptal ettirip öğretmenin eline geçecek 3 kuruş paraya engel olanlara;

Bu sendikaların neden faydadan çok zararı var?

Bir yandan bu tazminattan kolay sorularla emekli olana kadar faydalananlar olacakken diğer yandan hizmet yılı sırf 10 dan az diye aynı işi yaptığı kişilerden düşük maaş almaları hak mıdır? Bu ülkede hiçbir zaman maaş adaleti olmayacak mı?

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