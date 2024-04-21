Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Nisan 2024 14:19
İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararı Bekleyenler

İdare Mahkemesi ve Danıştay kararı bekleyen arkadaşlar bu başlık altında saygı,sevgi çerçevesinde,, trollerden uzak ,bilgi, fikir paylaşımı yapalım, Allah tüm masumlarin yardımcısı olsun, güzel haberler alırız inşallah.

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