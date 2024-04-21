Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Nisan 2024 15:09
Ek gösterge rakamı

Herkese kolay gelsin. Bİr sorum olacaktı. Az önce e devletten bordroma bakınırken, ek gösterge kısmında 1800 yazdığını farkettim. Herkeste o şekilde mi yazmakta yoksa benimkinde bir hata mı var acaba. Meslekte 12.yılım derecem 4/3 ama 1800 ek göstergeye takıldı aklım. Bilen cevaplarsa sevinirim yada sizlerin bordrosunda da 1800 mü yazıyor. Şimdiden cevap verenlere teşekkür ederim


gulyabani.10
21 Nisan 2024 16:41
12 yılda nasıl derece 4 benim de giriş 2012 derece 3 te

kral122
Daire Başkanı
21 Nisan 2024 16:57

2011 girişliyim haziranda 2-1 düşeceğim suanda 2200 deyim


LAHM43
Memur
21 Nisan 2024 22:03
3.derece isen 2200 2.derece isen 3000 1.derece isen de 3600 ek gösterge oluyor

cimbom6028
Şef
21 Nisan 2024 22:47
Ek gösterge mezuniyete göre değişir üniversitesi mezunlari ve 2 yıllık üniversite mezunlari normal ilerler diğerleri lise ve altı ise 1/4 dereceye düşse dahi en fazla 2100 ek gösterge ye sahiptir. sizin ek göstergeniz üniversitesi mezunu ise 4 derece 2100 olması lazım mutemetinize dilekçe yazın duzelttirin 3 derece 2200 , 2. derece 3000, 1. derece ise 3600 olur ek gösterge de kademeninde önemi yoktur dereceye bakılır ayrica rutbeyede bakılır komiser yardımcısı ve başkomiser dahil en fazla 4200 e kadar çıkar emniyet amiri emniyet müdürü yükselerek devam eder.
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