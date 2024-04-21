Ek gösterge rakamı

Ek gösterge mezuniyete göre değişir üniversitesi mezunlari ve 2 yıllık üniversite mezunlari normal ilerler diğerleri lise ve altı ise 1/4 dereceye düşse dahi en fazla 2100 ek gösterge ye sahiptir. sizin ek göstergeniz üniversitesi mezunu ise 4 derece 2100 olması lazım mutemetinize dilekçe yazın duzelttirin 3 derece 2200 , 2. derece 3000, 1. derece ise 3600 olur ek gösterge de kademeninde önemi yoktur dereceye bakılır ayrica rutbeyede bakılır komiser yardımcısı ve başkomiser dahil en fazla 4200 e kadar çıkar emniyet amiri emniyet müdürü yükselerek devam eder.

Ek gösterge mezuniyete göre değişir üniversitesi mezunlari ve 2 yıllık üniversite mezunlari normal ilerler diğerleri lise ve altı ise 1/4 dereceye düşse dahi en fazla 2100 ek gösterge ye sahiptir. sizin ek göstergeniz üniversitesi mezunu ise 4 derece 2100 olması lazım mutemetinize dilekçe yazın duzelttirin 3 derece 2200 , 2. derece 3000, 1. derece ise 3600 olur ek gösterge de kademeninde önemi yoktur dereceye bakılır ayrica rutbeyede bakılır komiser yardımcısı ve başkomiser dahil en fazla 4200 e kadar çıkar emniyet amiri emniyet müdürü yükselerek devam eder.