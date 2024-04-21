Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


21 Nisan 2024 15:18
Bilgisayar mühendisi olarak ALES mi KPSS mi?

Bilgisayar mühendisi olarak hangi alana kayılmalı ALES ve dil sınavlarına gidip akademisyen olma yoluna mı çıkılmalı yoksa KPSS'ye çalışıp işe mi girilmeli?


PhDCe
Şef
21 Nisan 2024 17:56

doktoralı bilgisayar mühendisi dr. öğr. üyesi akademisyen maaşı 44000 TL şu anda - vakıf üni


Eren.6161
Aday Memur
21 Nisan 2024 21:47
bilgisayar mühendisi olduğunun farkına var ve kamudan hemen uzaklaş
Toplam 2 mesaj

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