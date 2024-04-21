Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


21 Nisan 2024 15:47
silah ruhsatı hakkında

bununla ilgili bir sorum olacak, yönetmeliğe baktığımda her memur alamıyor gibi görünüyor mesela ben bir üniversitede bilgisayar işletmeniyim ben taşıma ruhsatı alamaz mıyım

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