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Editörler : oto-danisman-expert


21 Nisan 2024 16:28
otoyolda köpeğe çarma

arkadaşım otoyolda köpeğe çarptı köpek öldü. polis geldi belge düzenledi. köpeğin cesedinin arabanın falan fotoğrafı ve videoları var. arabası bozuldu ve yolda kaldı. kasko yok. zorunlu trafik sigortası var. kendisinin acil işi olduğu için 3 yere götürdü sanayide yaptırdı. lakin sigorta bunu karşılar mı ?

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