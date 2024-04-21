3+1 sağlıkçı rapor

Merhaba 4b mevzuatta ücretli rapor süresi yılda 30 gün yazıyor. 30 günü geçerse sözleşmede bir sıkıntı oluyor mu bilen yardımcı olabilir mi? Bacağım kırıldığı için 1 ayı geçecek gibi bu durumda ne yapmalıyım?

Merhaba 4b mevzuatta ücretli rapor süresi yılda 30 gün yazıyor. 30 günü geçerse sözleşmede bir sıkıntı oluyor mu bilen yardımcı olabilir mi? Bacağım kırıldığı için 1 ayı geçecek gibi bu durumda ne yapmalıyım?