Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Nisan 2024 18:19
15 kasım emeklilik
arkadaşlar Allah nasip ederse 15 kasımda emekli olmayı planlıyorum, emekli dilekçemi en erken ne zaman vermeliyim, kasım 15 maaşınıda aldıktan sonra

Sislipusu
Aday Memur
21 Nisan 2024 22:11

öğretmenlikte emeklilik dönemleri vardır. genelgeyi okutmanız faydanıza.

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