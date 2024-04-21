Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Nisan 2024 18:27
Kultur ve turizm bakanlığı memur olmak

Merhabalar bende yeni atandım merak ettiğim konu bu bakanlık nasıl dır orda çalışan birileri varsa özelde ben guvenlik olarak atandım guvenlik için hemde Genel olarak kultur bakanlığında memur olmak bize ne kazandıracak yani çalışma koşulları yönetimi ayrıca ne gibi fayda vardır imkanları nelerdir bilgi verebilecek biri varsa lutfen

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