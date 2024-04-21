Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Nisan 2024 18:27
Pomem mezunlarından kaç kişi İstanbul'a atanır

İstanbul

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmış27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Amire hakaret suçunun karşılığı nedir?Eş durumdan kaç kez talepte bulunabilirimPaem 8 sınav değerlendirmesiİcralık polisler tek başlıkHafta bitti, seçim taltifi yatmayan iller varMüdür tarafından karakola girmemem isteniyorTrafikçilere bayram ödüllendirmesi

Sözlük

haftasonu daha çok yorulmak 1 fit 1 candiflorex 1 tavukların dinozor olması 1 ayasofya 1 Çocuk tacizlerine kimyasal hadım 1

Son Haberler

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında emekli öğretmenlere öncelik tanınmaması hukuka uygun bulunduKOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL!22 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıElektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıEskişehir'deki zincirleme kaza: 10 yaralı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?