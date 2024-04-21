Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Nisan 2024 19:14
Doğum iznindeki memura tebligat

Mrb. Adalet bakanlığı personeliyim. Unvan değişikliği sınavını kazandım. Şuan doğum iznindeyim.doğum iznin deykenn bana başlama tebligatı yapılabilir mi? Bilgisi olan var mı.


murat_326
Şube Müdürü
21 Nisan 2024 20:32

Yapilsada, resmi izinlisin sıkıntı çıkmaz

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