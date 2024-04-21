Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


21 Nisan 2024 19:47
Araç İçi Kamera
Merhaba arkadaşlar aracim iç dikiz aynasında yol kaydı yapan kamera var ön kamera çalışıyor ancak araci geri vitese takınca arka kamera devreye girmiyor nasıl bir çözüm bulabilirim acaba arka bağlantı kablosunu açıp baktım sorun görünmüyor

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