Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Nisan 2024 19:52
Periyodik Muayene

K.K.K.lığında yardımcı sınıfta Ütğm. Olarak görev yapmaktayım. Periyodik muayenede A diliminden hastalık tanısı alırsam TSK?da görev yapamaz mı verilir? Yoksa görevde olanlar için A dilimi hastalık göreve devam eder mi anlamındadır?

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