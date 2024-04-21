Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Nisan 2024 19:57
Belediye Becayiş
Erzurum Büyükşehir Belediyesinde kadrolu işçiyim Bursa, İstanbu, Ankara, Konya, Gaziantep, Izmir, Adana becayiş düşünen var mı

hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Nisan 2024 20:24
Farklı kurumlar arasında size becayiş yapabileceğinizi düşündüren nedir?

Ayşe Şimşek Güler
21 Nisan 2024 20:36
farklı kurum değil belediyeler arası geçiş yapmak istiyorum.

Eren.6161
Aday Memur
21 Nisan 2024 21:45
Kadrolu işcinin becayis veya nakil hakkı yok malesef
Ayşe Şimşek Güler, 5 saat önce
farklı kurum değil belediyeler arası geçiş yapmak istiyorum.

Ayşe Şimşek Güler
21 Nisan 2024 21:47
yanılıyorsunuz bayadır araştırıyoruz hatta sendikayla falan da görüştük becayiş hakkı var gönüllü iki kişi yer değiştirebilir. İki kişi arasında değişim olmazsa tamamen siyasi referansla oluyor
Eren.6161, 4 saat önce
Kadrolu işcinin becayis veya nakil hakkı yok malesef

Eren.6161
Aday Memur
21 Nisan 2024 21:52
Malesef siyasi referansla dahi yer değiştiremezsiniz.
Ayşe Şimşek Güler, 4 saat önce
yanılıyorsunuz bayadır araştırıyoruz hatta sendikayla falan da görüştük becayiş hakkı var gönüllü iki kişi yer değiştirebilir. İki kişi arasında değişim olmazsa tamamen siyasi referansla oluyor

Ayşe Şimşek Güler
21 Nisan 2024 21:54
Bu kadar emin konuşmayın değişim yapan çok fazla tanıdığım var. 4D kadro şey değil taşerenlere verilen göstermelik kadro yada sözleşme değil
Eren.6161, 3 saat önce
Malesef siyasi referansla dahi yer değiştiremezsiniz.

ganharpus2
Aday Memur
22 Nisan 2024 00:56

Bunların sendika o kadar güçlü ki inan yaptıramayacakları şey değil.

Eren.6161, 3 saat önce
Malesef siyasi referansla dahi yer değiştiremezsiniz.
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