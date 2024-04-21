Belediye Becayiş

Bu kadar emin konuşmayın değişim yapan çok fazla tanıdığım var. 4D kadro şey değil taşerenlere verilen göstermelik kadro yada sözleşme değil

Bu kadar emin konuşmayın değişim yapan çok fazla tanıdığım var. 4D kadro şey değil taşerenlere verilen göstermelik kadro yada sözleşme değil

Eren.6161, 3 saat önce Malesef siyasi referansla dahi yer değiştiremezsiniz.