Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Nisan 2024 21:03
Teklifler
Bakanlık müfettişlerinin yaptığı disip soruşturması sonucu getirilen ceza tekliflerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün veya İl Disiplin Kurulunun uygulamama gibi bir yetkisi var mı?

olmaz998
Aday Memur
21 Nisan 2024 21:04

Yok


Ybyy
Aday Memur
21 Nisan 2024 21:10
uygulama için bir süre var mı hocam?
olmaz998, 4 saat önce

Yok

Toplam 2 mesaj

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