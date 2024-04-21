Bakanlık müfettişlerinin yaptığı disip soruşturması sonucu getirilen ceza tekliflerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün veya İl Disiplin Kurulunun uygulamama gibi bir yetkisi var mı?

Bakanlık müfettişlerinin yaptığı disip soruşturması sonucu getirilen ceza tekliflerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün veya İl Disiplin Kurulunun uygulamama gibi bir yetkisi var mı?