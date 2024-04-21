Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2024 21:25
4B Sözleşmeli İzin hk.

Merhaba arkadaşlar

Bir üniversitenin, bir fakültesinde 4/b sözleşmeli olarak atandım. Şimdi ben personel işleri daire başkanlığına bağlıyım ya, herhangi bir durumda izin almam gerekirse kimden nasıl ne şekilde almam gerekiyor? Ev kurma fatura üstüme alma durumlarım var. Bu konu hakkında düzgün bir bilgim de yok yardımcı olur musunuz


Reisülküttab9
Memur
21 Nisan 2024 23:14

Saatlik izinler için müsaade isteyip onay alarak izin kullanabilirsiniz. Bir gün ve daha fazlası mazeret benzeri izinler için yazılı izin talep dilekçesiyle birim amirine müracaat edebilirsiniz. Bu durumda izin vermemesi gibi bir durum olmaz.

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