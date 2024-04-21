Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2024 22:39
Asalet ve 92. Madde

Sözleşmeliyken son kadro uygulamasıyla kadroya geçen 2.5 yıllık adalet bakanlığı personeli tam olarak kadrolu asil memur oldu mu , olduysa istifa ettikten sonra başka bir kurumda memuriyete geri dönebilir mi yardımcı olursanız sevinirim.


gtot
Şef
21 Nisan 2024 22:51

son kadro uygulamasıyla sözleşmeliler aday memurluk evresini görmeden direk memur oldu


cevherdudayev1
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 00:34

92.maddeye göre geri dönmek yeniden sınava girip dönmekten kolay sanıyor bizim millet

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