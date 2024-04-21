Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Nisan 2024 22:53
İzin birimi raporum için savunma istiyor

Hamileyim rahatsızlandığımda rapor alıyorum , raporu aldığım gün sorumlumun bilgisi vardı fotoğrafını da gönderdim onayladı . İzin birimine çıkarmayı unutmuşum araya bayram vs girince . Geç çıkardım diye bana tutanak tutmuşlar işe döndüğümde savunma vermem gerekiyormuş . Raporumu sorumluma imzalatıp kaşeletip en kısa sürede onlara çıkarmam gerekiyormuş neden geç çıkarmışım bundan dolayı beni cep telefonumdan arıyorlar . Kadrolu memurum . Bu durumda cidden canımı sıktılar sizce ne yapmalıyım. ?


Diyalizte
Aday Memur
21 Nisan 2024 22:54

Raporum bir günlük bir rapor . Aldığım gün dakikasında sorumluma fotoğrafını da gönderdim okeyledi .


Reisülküttab9
Memur
21 Nisan 2024 23:02

Savunma yaparak bir disiplin cezası almazsan sorun yok ama haklı olduğunu düşünüyorsan disiplin cezası verilirse İdare Mahkemesine iptal davası açabilirsin. Kusur senden kaynaklıysa yapabileceğin bir şey yok ama kadınlara ve hamilelere pozitif ayrımcılık yapılıyor diye biliyorum. Olağanüstü durumlarınızdan ötürü sorumsuz kabul edilmeniz gerekiyor.

Diyalizte, 2 saat önce

Raporum bir günlük bir rapor . Aldığım gün dakikasında sorumluma fotoğrafını da gönderdim okeyledi .


lDeimosl
Genel Müdür
21 Nisan 2024 23:31

Raporun bir örneğini 24 saat içinde amirinize, rapor süresi sonunda ise ilgili birime aslını teslim etmek zorundasınız. Bu konuda mevzuatın amir hükümleri açıktır.


Diyalizte
Aday Memur
21 Nisan 2024 23:35

İdareye neden elden teslim etmek zorundayım mevzuata nerden ulaşabilirim ? Sonuçta sgk sisteminde gözüküyor ve idari amirimin bilgisi var belgeyi de gönderdim . Resmî bir belgeyi sorumluya imzalatıp bir de idareye çıkarmam yasal zorunluluk mu bunu öğrenmem gerekiyor . Bu mevzuata nerden ulaşabilirim

lDeimosl, 2 saat önce

Raporun bir örneğini 24 saat içinde amirinize, rapor süresi sonunda ise ilgili birime aslını teslim etmek zorundasınız. Bu konuda mevzuatın amir hükümleri açıktır.


Diyalizte
Aday Memur
21 Nisan 2024 23:37

Disiplin cezası alınacak bir durum mu ki bu

Reisülküttab9, 2 saat önce

Savunma yaparak bir disiplin cezası almazsan sorun yok ama haklı olduğunu düşünüyorsan disiplin cezası verilirse İdare Mahkemesine iptal davası açabilirsin. Kusur senden kaynaklıysa yapabileceğin bir şey yok ama kadınlara ve hamilelere pozitif ayrımcılık yapılıyor diye biliyorum. Olağanüstü durumlarınızdan ötürü sorumsuz kabul edilmeniz gerekiyor.


Agency
Memur
21 Nisan 2024 23:58
İdare, her doktor raporunu mazeret iznine çevirmek zorunda değildir. Raporun fenne aykırı olduğu kanaatine varırsa hakeme sevk eder. Bu nedenle, raporun kendi amirine değil izni onaylama yetkisi olan amire verilmesi gerekirdi. Özürsüz işe gelmemeden disiplin cezası vermeseler bile istemeleri halinde uyarı cezası alabilirsin.
Diyalizte, 2 saat önce

Disiplin cezası alınacak bir durum mu ki bu

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