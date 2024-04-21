Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Nisan 2024 22:59
TAKİPSİZLİK KYOK arşiv araştırmasına olumsuz gelir mi uzun sürer mi

Süreç uzar mı yada olumsuz gelir mi tecrübesi olan var mı


Reisülküttab9
Memur
21 Nisan 2024 23:06

Takipsizlik ve Beraat gibi durumlar olumsuz sayılmaz diye biliyorum. Olumsuz sayılırsa Anayasaya aykırı bir durum oluşuyor.

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