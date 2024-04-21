Katiplikte Kariyer Basamakları

İyi çalışmalar. Yeni işe başlayan katiplerle yıllarca çalışmış tecrübeli katipler arasında tıpkı öğretmenlikte olduğu gibi bir basamaklandırma sistemi yapılması iyi olmaz mı?

Örneğin; Katip-Başkatip-Uzman Katip.

Yeni neslin tecrübeli ve iyi insanlara hiçbir şekilde saygısı kalmamış. Bazen tecrübeli olanların da yeni başlayanlara kötü muameleleri oluyor ama genel olarak yeni neslin kendisinden yaşça ve sicil olarak büyük katiplere davranışlarını çok saygısızca buluyorum. 150 bin sicilli bir personelin 250 bin sicilli bir personel üzerinde bazı yetkilerinin olması yararlı olur diye düşünüyorum. Bahsettiğim basamaklandırma sistemi de bir sınavla olmalı. Mesela müdür olmayı hak etmiş olmasına rağmen GYS'den yüksek puan alıp mülakatta elenmiş kişiler Başkatip ya da Uzman katip yapılarak bir nebze hak ettiği unvan kendisine verilmelidir.