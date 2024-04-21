Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2024 23:40
İmam-hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi, hitap ettiği çevrenin maneviyatından sorumlu

Toplumu din konusunda aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olan din görevlisi ve Kur'an kursu öğreticisi arkadaşlar görev mahallinin hitap ettiği çevredeki insanların gayri İslami tutum, söz ve davranışlardan sorumlu mudur?

Ben camiyi açıyorum, ezan okuyup namaz kıldırıyorum, Kur'an ve dini bilgiler öğrenmek için kursa gelenlere gereken ilgiyi gösteriyorum demeleri sorumluluklarını ortadan kaldırır mı?

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