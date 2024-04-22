devlet hastanesinde perfüzyonist maaşı ne kadar?

lisans ve yüksek lisans perfüzyon bölümünden mezun perfüzyonistler devlet hastanesinde güncel ne kadar alıyor bilgi verebilecek olan var mı?

lisans ve yüksek lisans perfüzyon bölümünden mezun perfüzyonistler devlet hastanesinde güncel ne kadar alıyor bilgi verebilecek olan var mı?