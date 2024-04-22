KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 01:00
devlet hastanesinde perfüzyonist maaşı ne kadar?
lisans ve yüksek lisans perfüzyon bölümünden mezun perfüzyonistler devlet hastanesinde güncel ne kadar alıyor bilgi verebilecek olan var mı?

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