Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 01:45
Evlilik izni aldıktan sonra düğünün ertelenmesi

Böyle bir durumda ne yapılmalı?


mstd
Aday Memur
22 Nisan 2024 02:57

Sabah okula gidip dilekçe ile bildirin. Bu hafta okulunuza devam ederdiniz..


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Nisan 2024 08:54

Eğer iznin tamamını kullandıysanız yapacak bir şey yok, izni kullanmış olduğunuzdan asıl düğün tarihinizde tekrar düğün izni alamazsınız. Eğer kullanmamışsanız, iptal ettirir, sonra kullanırsanız. Eğer bir kısmını kullandıysanız da yine iptal ettirir, asıl düğünde kalan izinlerinizi ve varsa/isterseniz mazeret izni ya da yıllık izin kullanırsınız.

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