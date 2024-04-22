KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2024 01:56
2024 sınıf öğretmenliği atamaları

Öğretmen atamaları yerine bu tabir kullanılsa deyim yerinde olur. Malum atamaların neredeyse yarısı sınıf öğretmeni oluyor. Yani sorarlar adama bunca branş boşuna mı var diye? Bi yandan 85le öğretmen atarken diğer bir yanda 70le öğretmen atamanın neresi adalet? Üstelik ikisi de aynı maaşı alıyor. Öabt'siz öğretmen olanları saymıyorum bile.

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