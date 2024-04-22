Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 06:54
Seçim Görev Ücretleri
Seçimde görev alan arkadaşlardan ücreti yatan oldu mu ? Ne zaman ödenir ücretler bilgisi olan var mı ?

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