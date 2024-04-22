Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 08:14
Gün sayanlar var mı?

Bugün 22 Nisan 2024 Okulların kapanmasına 53 gün kaldı Bu hafta artık isteksiz okula gidenler tatil gelsin de bitsin bu dönem diyenler varmı .. enerji ve mod böyle olunca ne yapmalı okula nasıl gitmeli Hepimize iyi haftalar bizlerde bile böyle mod olunca öğrencileri düşünemiyorum aslında biz öğretmenlerin içinde hala bitmek bilmeyen bir öğrenci ruhu var

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