C dilimi sağlık raporu

Herkese hayırlı haftalar dilerim sağlık durum bildirir raporu aldım göğüs hastalıkları ağır osas uyku apnesinden c dilimi verdi nöbet için uygun değildir ibaresi yazdı raporum sağlık daire ye gidecek ne cevap verilir ortalama ne kadar sürüyor başına gelen meslektaşlarım var ise bu konuda bilgi verebilirlermi (ömür boyu kullanmam gereken bir cihaz yazdılar tarafıma)

Herkese hayırlı haftalar dilerim sağlık durum bildirir raporu aldım göğüs hastalıkları ağır osas uyku apnesinden c dilimi verdi nöbet için uygun değildir ibaresi yazdı raporum sağlık daire ye gidecek ne cevap verilir ortalama ne kadar sürüyor başına gelen meslektaşlarım var ise bu konuda bilgi verebilirlermi (ömür boyu kullanmam gereken bir cihaz yazdılar tarafıma)