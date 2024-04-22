Olumsuzlukların Giderilmesinin Yegane Çözümü

Evet arkadaşlar, şimdi gelin eğri oturup doğru konuşalım. Burası sanal bir ortam; kiminizin amacı buraya girip eğlenmek, kiminizin amacı birilerine yardımcı olmak fakat en nihayetinde hepimiz gerçekte var olan ve çalışan insanlarız.

Burada açılan başlıklar ve edilen şikayetler eminim iş ortamında da konuşuluyordur. Herkes bir şeylerden şikayetçi ve herkesin kendince bir fikri ve çözümü var.

Fakat ne burada yazılanların ne de sizin aranızda konuştuklarınızın bir önemi yok. Eğer bu şekilde düzelen bir şey olsaydı "biz 30 sene bekledik yeğenim" diyen dayılar olmazdı. Demek ki düzelecek diye beklemekle olmuyor, düzeltmek gerekiyormuş.

O nedenle bu olumsuzlukların giderilmesinin yagane çözümü gerekli yetkiyi kazanmaktır. Gerekli yetkiyi kazanana kadar da yetkin dahilinde adil olmaktır.

Mesela, üst devren sana kötü davranıyorsa sen alt devrene iyi davranarak bu zinciri kırabilirsin. O da senden öyle görür ve alt devresine öyle davranır.

Amirin adaletsiz ise sen amir olana kadar çalışacaksın ve adaleti sağlayacaksın.

Fakat burada şikayet edenlerde deseler ki, gel seni komiser yapacağız, bu memurların burnundan getir, kabul etmeyecek kaç kişi var? Bırak komiseri, şef olmak için yapıyorsunuz bunu :))

Sen polis memuru rütben ile vatandaşa kötü davranıyorsan emniyet müdürü rütben ile ne yaparsın mesela?

O nedenle kardeşlerim, içinizdeki kalleşleri sistemin dışına itmedikçe ve çalışmadan oturduğunuz yerden beklediğiniz sürece düzelen bir şey olmayacak.

Sizler adalete açılan ilk kapı olarak önce kendi aklınıza ve vicdanınıza adil olmalısınız.

Eğitimde "Allah Allah" diye bağırıp, kutsal bayrağa el koyarak ettiğiniz yeminleri unutmayın.