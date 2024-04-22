Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2024 08:58
1 GÜN BİLE OLSA TRAFİĞE BAYRAMDA TAKVİYE OLAN PERSONELE DE TALTİF YATACAK MI YOKSA TRAFİK TALTİFİ BA

Bilgisi olan


Kadropolisimemettt
Aday Memur
22 Nisan 2024 08:58

Sadece trafikçi arkadaşlara mı yatacak


iyilikiyidir01
Şef
22 Nisan 2024 09:46
bakın trafikci olup çalışan herkes ve koordinasyon emri ile trafikte görevlendirilen trafikçi olarak bayramda calısanların isimleri verildi uygulama noktasına takviye olana yada bir günlüğüne uygulamada görev yapanların isimleri verilmedi konu bundan ibaret daha nasıl anlatabilirim
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