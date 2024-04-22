1 GÜN BİLE OLSA TRAFİĞE BAYRAMDA TAKVİYE OLAN PERSONELE DE TALTİF YATACAK MI YOKSA TRAFİK TALTİFİ BA

bakın trafikci olup çalışan herkes ve koordinasyon emri ile trafikte görevlendirilen trafikçi olarak bayramda calısanların isimleri verildi uygulama noktasına takviye olana yada bir günlüğüne uygulamada görev yapanların isimleri verilmedi konu bundan ibaret daha nasıl anlatabilirim

bakın trafikci olup çalışan herkes ve koordinasyon emri ile trafikte görevlendirilen trafikçi olarak bayramda calısanların isimleri verildi uygulama noktasına takviye olana yada bir günlüğüne uygulamada görev yapanların isimleri verilmedi konu bundan ibaret daha nasıl anlatabilirim