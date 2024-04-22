KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Nisan 2024 09:14
31..DÖNEM POMEM

Sanırım 31.dönem spor mülakatı mayısın ilk haftası başlıyor

Parkuru sizce zorlaştırırlar mı ? Yoksa kolaylaşır mı ?

37k başvuru var tahminimce 6-7k para yatırmaz para yatırmak için ekstra süre verilir mi acaba

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