KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Nisan 2024 09:14
Spor parkuru ve sınav ücreti

Sanırım 31.dönem spor mülakatı mayısın ilk haftası başlıyor

Parkuru sizce zorlaştırırlar mı ? Yoksa kolaylaşır mı ?

37k başvuru var tahminimce 6-7k para yatırmaz para yatırmak için ekstra süre verilir mi acaba


FoGues
Aday Memur
22 Nisan 2024 13:56

29. Dönemde ek süre verilmişti para yatırma için

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