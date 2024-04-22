Polis ve Eşit Ağırlık

Polislik, tıpkı lisede eşit ağırlık sınıfında okumak gibidir. Hem sayısal hem sözel dersleri aynı anda görürsün fakat ne sayısalcı olursun ne sözelci. Öyle arada bir yerdesindir.

O nedenle polis memurları asker/memur paradoksu (veya travması) yaşamaktadırlar. Teoride asker olan fakat pratikte memur olan polis memurları maaş olarak da işçi maaşı aldıkları için ne askerdir ne memur.

Bir de herkes hemşerisini mi almış nedir? Kime sorsam Harranlıyım diyor.

Not: yukarıdaki yazı subjektif olup hiçbir bilimsellik içermez.