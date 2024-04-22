Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2024 09:41
Polis ve Eşit Ağırlık

Polislik, tıpkı lisede eşit ağırlık sınıfında okumak gibidir. Hem sayısal hem sözel dersleri aynı anda görürsün fakat ne sayısalcı olursun ne sözelci. Öyle arada bir yerdesindir.

O nedenle polis memurları asker/memur paradoksu (veya travması) yaşamaktadırlar. Teoride asker olan fakat pratikte memur olan polis memurları maaş olarak da işçi maaşı aldıkları için ne askerdir ne memur.

Bir de herkes hemşerisini mi almış nedir? Kime sorsam Harranlıyım diyor.

Not: yukarıdaki yazı subjektif olup hiçbir bilimsellik içermez.

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmış27 Aralık'ta açığa alınan memurlarAmire hakaret suçunun karşılığı nedir?Eş durumdan kaç kez talepte bulunabilirimTrafikçilere bayram ödüllendirmesiPaem 8 sınav değerlendirmesiMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Müdür tarafından karakola girmemem isteniyorİcralık polisler tek başlık2024 genel atama dönemi

Sözlük

fit 1 horoz 1 Çocuk tacizlerine kimyasal hadım 1 bana fantastik bir hayat yaşattın 1 haftasonu daha çok yorulmak 1 çiçek 1 Bugün olanlar 2 tavukların dinozor olması 1 Yılan 1 intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 1

Son Haberler

Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!Borsa haftaya yükselişle başladıKayseri'deki trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdiBrent petrolün varil fiyatı 86,29 dolar3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?