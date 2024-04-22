Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 10:26
Tayin hakkında

Yaklaşık 3 yıllık İnfaz ve Koruma Memuruyum, 136 puanım var. Gaziantep'i yazacağım. Gelme olasılığı nedir bilen, duyan, fikri olan birileri var mı?


Eduuu
Aday Memur
22 Nisan 2024 12:06

kardeşim bende Gaziantep'te çalışıyorum. eş tayini ile geldim yeni alımda oldu burada başladı ikm arkadaşlar. Şansını dene yaz gelmezse kaybedeceğin bir şey yok.

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